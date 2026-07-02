Realizan proyecto Espacios Azules

Con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar espacios exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad, movilidad reducida, mujeres embarazadas y personas con limitaciones temporales, inició en San Cristóbal de Las Casas el programa Espacios Azules.

Durante el arranque del programa se informó que en una primera etapa, se habilitarán 11 Espacios Azules en puntos estratégicos de la ciudad.

Homer Luis Sevilla Flores, coordinador para la Atención de Personas con Discapacidad, explicó que se implementará un sistema gratuito de tarjetones oficiales que permitirá identificar a las personas beneficiarias.

Precisó que existirán tres modalidades: discapacidad permanente, movilidad reducida por gestación y movilidad reducida temporal por accidente o condición médica.

Los documentos podrán tramitarse en las oficinas de la Coordinación, ubicadas en Ciudad Creativa, y serán los únicos autorizados, junto con las placas oficiales emitidas por el Gobierno del Estado.

Por su parte, el director de Tránsito Municipal, César Domínguez Gutiérrez, señaló que estos espacios se ubican en las siguientes vialidades: Guadalupe Victoria, 5 de Febrero, Diego de Mazariegos, Miguel Hidalgo, General Utrilla y en diversos mercados de la ciudad.