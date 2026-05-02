Realizan Reciclatón 2026 en San Cristóbal

Iniciaron las actividades del Reciclatón 2026 en San Cristóbal de Las Casas, una iniciativa que busca convertir desechos en recursos económicos para apoyar al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas. Con la meta de recolectar al menos seis toneladas de residuos reciclables.

El primer centro de acopio fue instalado en las preparatorias Uno y Dos de la ciudad, donde desde este 29 de abril se reciben materiales como PET, cartón, aluminio y plásticos duros. El punto de recolección operará de manera continua las 24 horas hasta el próximo 30 de septiembre.

Participación

La campaña es impulsada principalmente por jóvenes, en coordinación con empresas locales y organizaciones civiles como Tribu Publicidad y Manos Amigas, quienes promueven la participación ciudadana y el trabajo conjunto entre distintos sectores.

Los organizadores dieron a conocer que los materiales recolectados serán canalizados para generar ingresos que se destinarán directo al CRIT Chiapas, institución que brinda atención a más de mil 800 niñas, niños y adolescentes (NNA) con discapacidad motriz y trastornos del espectro autista, provenientes de diversas regiones del estado.

Además del apoyo económico, el Reciclatón busca fomentar la cultura del reciclaje y la conciencia ambiental, en un contexto donde la correcta disposición de residuos se ha vuelto un reto creciente en la región.

Finalmente, confiaron en que la respuesta de los estudiantes, familias y empresas permitirán superar la meta inicial, destacando que este tipo de acciones demuestra cómo la participación social puede traducirse en beneficios concretos para sectores vulnerables.