Realizan reunión de personas neurodivergentes

Personas neurodivergentes se reunieron en la capital de Chiapas para hablar sobre los retos que tienen como comunidad, además de capacitarse y organizarse para velar por el cumplimiento de sus derechos.

Se trata de un trabajo encabezado por la Asociación Autis Chiapas, que en coordinación con el Instituto de la Juventud, realizó diversas actividades, informó Ivonne Estudillo, miembro y organizadora.

“El aislamiento es el mayor riesgo de depresión en el autismo, darles un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos es cuidar su salud mental y fomentar lazos de amistad y compañerismo. Ellos no necesitan cambiar, necesitan pertenecer”, explicó Ivonne.

Encuentro

Detalló que entre las actividades se destaca el encuentro de Juventudes Resilientes, realizado desde el Parque de la Juventud, donde Walter Flandes, un adulto dentro del espectro autista dió una plática de su experiencia.

En ese contexto, se reunieron familias de jóvenes y adolescentes dentro del espectro autista, hubieron actividades sensoriales y deportivas, así como una proyección del CRIT acerca de las discapacidades.

Finalmente, los organizadores anunciaron que en breve se realizarán más eventos de esta naturaleza, asimismo, agradecieron a las autoridades que participaron en las actividades.