Realizan sesión de la Junta de Gobierno del Sapam

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, recibió a la directora general de la Comisión Estatal del Agua, Karina Montesinos Cárdenas, con quien encabezó la Sesión de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam). Durante la reunión participaron autoridades municipales e integrantes del Consejo Consultivo, donde se presentó la situación financiera del organismo y las principales acciones realizadas.

Cultura del agua

Entre las actividades destacadas se informó sobre talleres de fortalecimiento para la cultura del agua, la implementación de macro y micromedición para mejorar la eficiencia hídrica, la reducción de pérdidas en el suministro, el fortalecimiento en la recaudación, así como avances en el tratamiento de aguas residuales, manejo de biosólidos y acciones del programa Cascos Rosa.

Valeria Rosales Sarmiento reafirmó su compromiso de ofrecer agua de calidad a la población y promover el uso responsable de los recursos, mientras que Karina Montesinos Cárdenas reconoció la buena organización y el manejo eficiente del Sapam, destacando avances en recaudación, inversión y eficiencia en el servicio.