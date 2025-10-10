Realizan taller para promover el respeto

La Dirección de Asuntos Religiosos, realizó el taller “Cultura de Paz”, en el Centro de Convenciones El Carmen, de San Cristóbal de Las Casas.

Lo anterior con el propósito de fortalecer el diálogo, la tolerancia y la convivencia armónica entre los distintos sectores de la sociedad.

La capacitación estuvo dirigida a servidores públicos y ministros de culto del municipio, quienes participaron en diversas dinámicas y reflexiones orientadas a destacar la importancia de la libertad religiosa, el respeto a la diversidad de creencias y la resolución pacífica de conflictos.

Estas acciones, indicaron las autoridades, tienen como finalidad la promoción de una cultura de paz, el entendimiento mutuo y la colaboración interinstitucional, fomentando un entorno social basado en el respeto, la inclusión y el bien común.