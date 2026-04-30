Realizan taller sobre el cambio climático

La Semahn, a través de la Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental, en colaboración con Unicef, llevó a cabo el taller “Enfoque de marco lógico para la construcción participativa de acciones en cambio climático e infancias”, como seguimiento a la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Mesa Estatal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Resilientes al Cambio Climático ante una Nueva Era.

De acuerdo con Unicef, aproximadamente mil millones de niñas, niños y adolescentes —casi la mitad de la población infantil mundial— viven en países con riesgo extremadamente alto por los impactos del cambio climático.

Este espacio tuvo como objetivo construir de manera participativa el plan de trabajo de la mesa, mediante el diálogo, el análisis y la planificación conjunta entre actores clave, para definir prioridades, acciones estratégicas y mecanismos de colaboración que fortalezcan la protección, adaptación y resiliencia de niñas, niños y adolescentes frente a los efectos del cambio climático.

Además, este taller representa un esfuerzo conjunto para compartir conocimientos y experiencias que enriquezcan el trabajo del Gobierno de Chiapas a favor de las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo políticas públicas con una visión más humana, sostenible y resiliente frente al cambio climático.

Participates

El taller contó con la participación de representantes de Unicef, de la Secretaría de Salud, Secretaría de Protección Civil, Agencia Digital Tecnológica, Instituto del Deporte, Secretaría de Educación, Sistema DIF Chiapas, Secretaría General de Gobierno y Mediación, el Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, la Secretaría de Infraestructura, la Coordinación de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, el Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Consejo Consultivo de Cambio climático y el Congreso del Estado.

Trabajar con las juventudes significa reconocer que ellas y ellos no solo viven las consecuencias del cambio climático, también son agentes fundamentales de transformación.

Despertar la conciencia ambiental desde la infancia y la adolescencia fortalece comunidades más informadas, participativas y comprometidas con la protección del planeta.

Cuidar el presente de las infancias y juventudes es proteger el futuro de Chiapas.