Realizará Cruz Roja Feria de la Salud

Del 21 al 27 de mayo, Cruz Roja Mexicana Delegación San Cristóbal de Las Casas, realizará Ferias de la Salud, acercando servicios gratuitos a distintos puntos de la ciudad.
Los organizadores dieron a conocer que este 25 de mayo estarán en el DIF municipal, brindando atención para toda la familia.
Entre los servicios que brindarán están: mastografías sin dolor y sin radiación; Prevención, detección y seguimiento de diabetes y otras enfermedades crónicas, así como Servicios de vacunación, toma de PAPS y PCR, además de Odontología y otros servicios de salud.
Estos servicios se brindarán, dijeron, en diferentes sedes en San Cristóbal y sus alrededores, lugares que en los próximos días darán a conocer.
De esta manera se informó que la Cruz Roja Mexicana y otras instituciones, como en este caso el DIF, acercan los servicios a la población sin costo alguno.