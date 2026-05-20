Realizarán excavaciones en Tenam Puente

La cooperación académica internacional se aplica actualmente en un estudio realizado para comprender las redes económicas vinculadas al sitio arqueológico Tenam Puente, ubicado a 12 kilómetros al sur de Comitán de Domínguez, Chiapas.

La investigadora Elizabeth Paris, profesora de la Universidad de Calgary, de Canadá, realiza una estancia académica en la Licenciatura en Arqueología de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Colabora con el profesor investigador Roberto López Bravo en el proyecto “Redes económicas del Proyecto Tenam Puente”, vigente desde 2019.

La tercera temporada de investigación incluirá la excavación de estructuras como la gran plaza, el mercado y viviendas, así como el análisis de datos y materiales obtenidos con anterioridad, entre ellos vasijas de cerámica y piezas de obsidiana.

En estas actividades participan estudiantes de la Unicach, la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) y la Universidad de Calgary. El proyecto es codirigido también por el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto.

Explicó que la obsidiana fue utilizada como herramienta de corte, en cuchillos o sierras. Esta roca volcánica constituyó un bien de comercio e intercambio a larga distancia, por lo que el análisis del origen de los materiales ayudará a establecer las rutas comerciales que se extendían desde Guatemala hasta el centro de México.

Esta colaboración da continuidad a una línea de investigación previa desarrollada entre 2009 y 2019, enfocada en los fundamentos económicos de las tierras altas de Chiapas.

El estudio exploró la influencia de bienes exóticos y de alto valor en la organización económica de los hogares de los reinos ubicados en las colinas del Valle de Jovel, en la región de San Cristóbal de Las Casas.