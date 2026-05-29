Realizarán marcha para visibilizar demandas

En el marco del Mes del Orgullo, colectivos y organizaciones de la diversidad sexual en Tapachula anunciaron las actividades conmemorativas de la Marcha del Orgullo y Dignidad LGBTTTIQPA+ 2026, espacio que, además de celebrar la diversidad, busca visibilizar las problemáticas y pendientes que aún enfrenta esta población en Chiapas.

Integrantes del comité organizador señalaron que el movimiento ha ganado mayor presencia en los últimos años, no solo mediante marchas y expresiones culturales, sino también a través de la participación social y política para exigir respeto, igualdad y reconocimiento de derechos.

Avances

En Chiapas, destacaron que se han registrado avances importantes en materia de derechos de la comunidad LGBTTTIQPA+, principalmente con reformas como el matrimonio igualitario en el Código Civil y las sanciones contra las llamadas terapias de conversión.

También reconocieron la creación de espacios de diálogo y participación, como el Parlamento LGBTTTIQPA+, así como mesas de trabajo impulsadas entre colectivos y autoridades estatales.

Solicitudes pendientes

Sin embargo, señalaron que aún persisten retos importantes, entre ellos la aprobación de la Ley de Identidad de Género y mayores garantías para el acceso a servicios de salud, educación y empleo sin discriminación.

Los colectivos advirtieron que personas trans y quienes viven con VIH continúan enfrentando barreras para acceder a atención médica incluyente y especializada, además de situaciones de violencia y exclusión en distintos ámbitos sociales.

Movilización

La Marcha del Orgullo y Dignidad LGBTTTIQPA+ se realizará el próximo 20 de junio en Tapachula bajo el lema: “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha, igualdad, paz y solidaridad”.