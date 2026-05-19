Realizarán marcha por la inclusión

La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas anunció la realización de la edición 2026 de la Marcha del Orgullo LGBT+, conocida desde hace tres años como “Mampride”, la cual se llevará a cabo el próximo 13 de junio en Tuxtla Gutiérrez, con una participación estimada de 15 mil personas.

Carmen Velázquez Velasco, coordinadora general de la organización, destacó que la movilización tiene como objetivo visibilizar la existencia de las personas de la diversidad sexual y celebrar la pluralidad.

Además de representar una lucha frente a las violencias, los discursos de odio y las desigualdades que aún enfrentan muchas personas de la diversidad sexual y de género.

Ruta y actividades

La concentración comenzará a las 10:00 de la mañana en el Parque Jardín de la Mactumactzá, donde se ofrecerán actividades culturales, servicios institucionales y espacios de diálogo con las y los asistentes.

El contingente partirá a las 2:00 de la tarde rumbo a la sede del gobierno estatal.

Durante el recorrido, habrá expresiones artísticas, mensajes de exigencia y actos simbólicos para recordar la lucha histórica de la población LGBT+.

“Buscamos celebrar nuestra diversidad y defender el derecho de todas las personas a vivir libres, seguras y sin discriminación”, expresó.

Organización oficial

La Red precisó que es la única instancia responsable de la coordinación del evento y que cuenta con la autorización para establecer vínculos institucionales, con empresas y con organizaciones civiles.

Asimismo, aclararon que esta agrupación surgió hace más de diez años y no debe confundirse con otra organización de nombre similar constituida recientemente en la región costa del estado.