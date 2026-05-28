Realizarán primer Parlamento Ambiental en el Congreso

En el marco de la crisis climática que afecta al planeta, el diputado local, Luis Eduardo Gordillo Gordillo, acompañado de otros legisladores, presentó este miércoles en el Congreso del Estado el Primer Parlamento Ambiental, un espacio ciudadano abierto a jóvenes y expertos para generar propuestas legislativas que incidan en la protección del medio ambiente en Chiapas.

En entrevista, el diputado explicó que el parlamento busca ir más allá de los foros convencionales y convertirse en un semillero de iniciativas con impacto real.

“Buscamos que este Parlamento genere conciencia ambiental realmente y pueda llevarse a cabo una iniciativa que el día de mañana tenga una repercusión positiva en nuestro medio ambiente”, señaló.

El parlamento está dirigido a personas de 18 a 35 años, así como a profesionales y sociedad civil con experiencia o interés en temas ambientales.

Las inscripciones se realizan a través de la página oficial del Congreso del Estado, donde también se pueden consultar las bases mediante un código QR.

La convocatoria se abre este 27 de mayo y cierra el 12 de junio.

La publicación de resultados será el día 15 de junio y la realización del parlamento será el 19 de junio.

“El medio ambiente a todos nos debe importar. Si vivimos en armonía con la madre naturaleza, vivimos bien. Invitamos a que juntos podamos mejorar nuestro medio ambiente y nuestro estado”, expresó Gordillo Gordillo.

El diputado subrayó que el Parlamento Ambiental busca recibir propuestas, inquietudes y soluciones desde la ciudadanía, con el objetivo de traducirlas en iniciativas legislativas que puedan ser presentadas formalmente ante el pleno del Congreso.

“Se abren las puertas del Congreso para recibir todas esas propuestas, esas inquietudes de personas que están preocupadas y pueden incidir en el medio ambiente”, concluyó.