Realizarán Sexta Jornada Festival del Árbol 2026

Con una plática “Conoce los árboles de tu ciudad” en la Plazuela de San Ramón en San Cristóbal de Las Casas, inició este miércoles la Sexta Jornada Festival del Árbol 2026, que concluirá el 18 de julio.

Esta actividad que han denominado familiar, es organizada por Pronatura Sur, Reserva Moxviquil y la autoridad local, entre otras organizaciones.

“Este mes de julio, San Cristóbal de Las Casas, ciudad árbol del mundo, se convierte en escenario de siembra, vida y comunidad con el Festival del Árbol 2026”, dieron a conocer los organizadores.

De acuerdo al programa, las actividades iniciaron este miércoles con la charla: “Conoce los árboles de tu ciudad”, en la Plazuela de San Ramón.

9 de Julio, Día del Arboretum, las actividades serán en el Vivero Moxviquil; día 10, plantación institucional en la Unidad Administrativa; día 11, rehabilitación de jardineras urbanas.

El día 12, la campaña de reforestación social y, para finalizar, plantación urbana, con el mantenimiento de jardines de polinizadores y aves en los espacios del Parque Natural El Encuentro, por citar solo algunas de las muchas actividades que se realizarán.

En el primer día los asistentes conocieron el valor de los árboles de la ciudad, y que es necesario tener un inventario para darles un manejo adecuado, así como conocer sus medidas, la especie y dónde se ubican.