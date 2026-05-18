Reciben a delegaciones en Campeonato de Wushu Kung Fu

Durante la ceremonia inaugural del Sexto Campeonato Nacional de Wushu Kung Fu Chiapas 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio la bienvenida a las y los atletas provenientes de distintos estados del país, a quienes deseó éxito y exhortó a representar con orgullo y honor a sus familias y delegaciones.

“Les deseamos mucho éxito para que en esta competencia obtengan los honores y ganen medallas. Ustedes serán ejemplo para la niñez; serán las y los mexicanos que liderarán a nuestro país. Estoy convencido de que cada semilla que hoy siembran en su conciencia los convertirá en personas que amarán profundamente a nuestra patria”, manifestó.

Chiapas como destino ideal

En este contexto, el mandatario destacó que el clima de paz y seguridad, así como la riqueza histórica, cultural, natural y gastronómica de Chiapas, convierten a la entidad en un destino ideal para la realización de eventos de carácter nacional e internacional. Asimismo, agradeció a la Federación Mexicana de Wushu Kung Fu por elegir al estado como sede de esta competencia.

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altuzar Galindo, señaló que el deporte representa una herramienta que genera oportunidades para todas y todos. Por ello, felicitó a las 22 delegaciones participantes, que se reúnen no solo para competir, sino también para compartir historia, sueños, cultura y valores que fortalecen al deporte mexicano.

De igual forma, reconoció al gobernador por impulsar un deporte moderno, humano e incluyente, al tiempo de invitar a las y los participantes a disfrutar cada experiencia y convertirse en promotores de que el deporte puede ser un camino de crecimiento personal, salud y disciplina.

El deporte, un pilar de la Nueva ERA

El presidente de la Federación Mexicana de Wushu Kung Fu, Abraham Hernández García, destacó el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez para consolidar al deporte como uno de los pilares de la Nueva ERA en Chiapas. Añadió que cada joven que practica esta disciplina aprende valores como la resiliencia y el respeto, los cuales contribuyen a formar ciudadanas y ciudadanos ejemplares.

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; así como atletas, entrenadoras, entrenadores y jueces.