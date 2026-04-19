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Recomiendan denunciar posibles abusos notariales

Abril 19 del 2026
Nieto Arreola fue cuestionado en específico sobre presuntos casos de despojo en la capital chiapaneca. CP
Nieto Arreola fue cuestionado en específico sobre presuntos casos de despojo en la capital chiapaneca. CP

Ante posibles irregularidades cometidas por notarios, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, hizo un llamado a la ciudadanía para que presente las denuncias correspondientes ante las instancias competentes, a fin de evitar la impunidad y garantizar la legalidad en los actos notariales.

En declaraciones a medios, el funcionario explicó que el procedimiento a seguir dependerá del tipo de falta cometida, ya que los casos pueden involucrar distintas ramas del derecho.

“Es importante interponer la denuncia según la categoría del que se trate: fraude, asunto civil o tema administrativo”, puntualizó.

Nieto Arreola fue cuestionado en específico sobre presuntos casos de despojo en la capital chiapaneca, en los cuales se habría engañado a dueños de viviendas para que firmaran documentos con los que posteriormente se tramitaron nuevas escrituras. Ante ello, el consejero recordó que las personas afectadas no solo pueden acudir a los tribunales, sino también a la Dirección de Notarías, instancia desde la cual la Consejería Jurídica del Estado puede brindar acompañamiento para desahogar el procedimiento.

Detalló que, una vez presentada la denuncia y realizado el análisis del caso, las autoridades podrán determinar, en su caso, la imposición de sanciones si se acredita alguna irregularidad, o bien deslindar de responsabilidades al notario o notaria si se demuestra que no tuvieron participación en los hechos.

Diálogo y coordinación

Por otra parte, el consejero jurídico informó que el gobierno estatal mantiene una coordinación constante con el Colegio de Notarios de Chiapas, cuya directiva fue recientemente renovada y es encabezada por el notario Ovidio Cortázar. En ese marco, indicó que en la actualidad se llevan a cabo mesas de diálogo con la nueva dirigencia, con el objetivo de avanzar en la construcción y eventual consenso de una nueva Ley del Notariado para la entidad.

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