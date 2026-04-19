Recomiendan denunciar posibles abusos notariales

Ante posibles irregularidades cometidas por notarios, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guillermo Nieto Arreola, hizo un llamado a la ciudadanía para que presente las denuncias correspondientes ante las instancias competentes, a fin de evitar la impunidad y garantizar la legalidad en los actos notariales.

En declaraciones a medios, el funcionario explicó que el procedimiento a seguir dependerá del tipo de falta cometida, ya que los casos pueden involucrar distintas ramas del derecho.

“Es importante interponer la denuncia según la categoría del que se trate: fraude, asunto civil o tema administrativo”, puntualizó.

Nieto Arreola fue cuestionado en específico sobre presuntos casos de despojo en la capital chiapaneca, en los cuales se habría engañado a dueños de viviendas para que firmaran documentos con los que posteriormente se tramitaron nuevas escrituras. Ante ello, el consejero recordó que las personas afectadas no solo pueden acudir a los tribunales, sino también a la Dirección de Notarías, instancia desde la cual la Consejería Jurídica del Estado puede brindar acompañamiento para desahogar el procedimiento.

Detalló que, una vez presentada la denuncia y realizado el análisis del caso, las autoridades podrán determinar, en su caso, la imposición de sanciones si se acredita alguna irregularidad, o bien deslindar de responsabilidades al notario o notaria si se demuestra que no tuvieron participación en los hechos.

Diálogo y coordinación

Por otra parte, el consejero jurídico informó que el gobierno estatal mantiene una coordinación constante con el Colegio de Notarios de Chiapas, cuya directiva fue recientemente renovada y es encabezada por el notario Ovidio Cortázar. En ese marco, indicó que en la actualidad se llevan a cabo mesas de diálogo con la nueva dirigencia, con el objetivo de avanzar en la construcción y eventual consenso de una nueva Ley del Notariado para la entidad.