Reconoce Eduardo Ramírez al sector constructor

Durante la celebración del Día del Constructor, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las y los trabajadores de la construcción, así como a los colegios y cámaras del sector y refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de seguir sumando esfuerzos con el propósito de impulsar obras de infraestructura en distintos rubros que contribuyan al bienestar, la justicia social y la prosperidad compartida en Chiapas.

En este contexto, el mandatario dejó en claro que su gestión se rige por la autoridad moral, la congruencia y la honestidad, sin dar cabida a complicidades, por lo que la corrupción no tiene espacio en la obra pública. Sostuvo que su administración continuará apostando por el talento, el compromiso y la capacidad de la mano de obra y de las empresas constructoras locales.

Mensaje

“Agradezco a quienes construyen caminos, aulas y otras obras de infraestructura, porque están quedando muy bien. Sigamos trabajando con la misma fuerza y determinación. Gracias a las y los trabajadores de la construcción: peones, albañiles, medias cucharas, maestros albañiles, así como a las y los ingenieros, arquitectos y empresarios, porque están haciendo posible que Chiapas avance y tengamos mejores condiciones de vida”, expresó.

Ramírez Aguilar destacó que en la entidad se han consolidado la paz y la prosperidad, además de registrarse un importante crecimiento económico. Precisó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continuarán proyectos como la carretera Palenque-Ocosingo, así como acciones en materia de vivienda, servicios públicos y la consolidación de los Polos del Bienestar, lo que permitirá fortalecer la economía y generar empleos.

Sector

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, reconoció la labor de quienes integran el sector de la construcción y señaló que su trabajo no solo edifica obras, sino que también abre oportunidades y favorece el bienestar en las comunidades. Asimismo, remarcó la importancia de garantizar condiciones laborales dignas, seguras y justas, y reiteró su compromiso de conducirse con responsabilidad, honestidad y transparencia.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, comentó que este encuentro permitió visibilizar la labor de quienes impulsan la actividad económica y social del estado. A su vez, reconoció al gobierno estatal por promover que la obra pública sea ejecutada por empresas y trabajadores de la entidad, bajo criterios de transparencia y orden, además de destacar que las condiciones de seguridad han favorecido el trabajo del sector en todo el territorio.

El maestro de obra de El Jobo, José Jorge Morales, expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por cumplir el compromiso de que las obras sean realizadas por empresas y trabajadores locales, lo que fortalece la economía y beneficia a las familias. También valoró el enfoque humanista de la administración estatal y su compromiso con el bienestar de la población.

Celebración

Como parte de la celebración, se llevó a cabo una tómbola con entrega de premios para reconocer el esfuerzo de las y los trabajadores del sector. El ganador de una camioneta Saveiro fue Ricardo Mateo Gómez Gómez, ingeniero civil y trabajador de Promotora de Vivienda Chiapas, originario del municipio de Santiago El Pinar, quien manifestó su emoción y agradecimiento por este reconocimiento.

Estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, Karina Montesinos Cárdenas; los directores generales de la Promotora de Vivienda Chiapas, Fernando Farro José; y de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; así como los presidentes del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Pedro Pérez López; y del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Luis Daniel Monclova Hernández; el coordinador Ruta de las Culturas Mayas, Luis Enrique de la Madrid; y representantes de colegios y cámaras empresariales del sector de la construcción.