Reconoce labor de quienes construyen escuelas

En el marco de la celebración del Día Nacional del Constructor de Escuelas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó y reconoció a ingenieras, ingenieros, arquitectas, arquitectos, albañiles y empresas constructoras por su contribución a la educación, al hacer posible que niñas, niños y jóvenes de todos los rincones del estado cuenten con planteles escolares seguros, dignos y de calidad.

En este contexto, el mandatario destacó que, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), el gobierno de la Nueva ERA construye actualmente cuatro aulas diarias y anunció que la meta es edificar 30 bachilleratos, además de continuar con la rehabilitación y el mejoramiento integral de escuelas. Señaló que, gracias a los proyectos impulsados en educación, salud, caminos, servicios públicos y otros rubros, Chiapas pasó de un escenario de decrecimiento a colocarse en el tercer lugar nacional, con un crecimiento económico de 2.6 por ciento.

Compromiso

Ramírez Aguilar afirmó que su administración cumple el compromiso de trabajar con empresas chiapanecas, con el propósito de que los recursos destinados a obra pública permanezcan y circulen en la entidad, fortaleciendo así el bienestar y la prosperidad compartida. Asimismo, sostuvo que las malas prácticas quedaron atrás y que hoy se trabaja con autoridad moral, responsabilidad y honradez, sin componendas y con amor al pueblo.

“Soy responsable de mi gestión y eso es lo que voy a cuidar todos los días, para que Chiapas tenga un mejor camino, un mejor horizonte y bienestar para todas y todos los chiapanecos. Les agradezco su confianza, a nombre de las niñas, niños y adolescentes, por todo lo que nos ayudan a hacer para sacar adelante a nuestro estado. Hoy estamos construyendo cuatro aulas diarias”, expresó.

Infraestructura educativa

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, destacó la labor de las y los constructores que hacen posible la infraestructura educativa en Chiapas. Indicó que, gracias a su trabajo, en lo que va de la administración se han construido mil 396 aulas y 392 módulos sanitarios, incluidas 36 plantas de tratamiento de aguas residuales, además de laboratorios, talleres, domos, canchas de usos múltiples y otros espacios dignos para la comunidad estudiantil.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por encabezar una administración cercana a la gente y comprometida con el bienestar de Chiapas. También destacó las acciones emprendidas para fortalecer la seguridad y recuperar la paz en la entidad. De igual forma, reiteró el compromiso de trabajar con honestidad e integridad para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en mejores escuelas, hospitales, medicamentos y mayores oportunidades para la población.

CMIC reitera colaboración

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, resaltó que el sector de infraestructura educativa está conformado por generaciones de profesionistas, técnicas, técnicos, obreras y obreros dedicados a fortalecer los espacios educativos en la entidad. Asimismo, reiteró la disposición del sector para colaborar en el combate a la corrupción y reconoció las acciones impulsadas por el gobierno de la Nueva ERA para mejorar la conectividad y acercar infraestructura educativa, servicios y oportunidades a más comunidades de Chiapas.

El expresidente de la CMIC Chiapas, Concepción Escobar Flores, entregó un reconocimiento al gobernador Eduardo Ramírez por su compromiso con la educación en Chiapas. Señaló que este evento, único en el país, refleja el esfuerzo conjunto para fortalecer la infraestructura educativa. Explicó que el reconocimiento consiste en una réplica de la escultura del Constructor de Escuelas, creada por constructores chiapanecos, cuya base representa al estado de Chiapas y, sobre ella, a un trabajador edificando los cimientos de un espacio digno para la enseñanza y el aprendizaje.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, destacó la visión y el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, los cuales han permitido fortalecer la educación y la infraestructura en Chiapas. Asimismo, señaló que el ayuntamiento capitalino continuará sumándose a estas acciones para construir un mejor futuro para las próximas generaciones.

Estuvieron presentes la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el auditor superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza; la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas, Karina Montesinos Cárdenas; el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; así como trabajadoras y trabajadores de la construcción, e integrantes de colegios y cámaras del sector.