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Reconoce Melgar finanzas sanas del gobierno de ERA

Julio 02 del 2026
Yamil Melgar felicitó al secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito por este importante reconocimiento. CP
Yamil Melgar felicitó al secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito por este importante reconocimiento. CP

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por el resultado que posiciona a Chiapas como la entidad con mayor crecimiento nacional en recaudación local, al señalar que este logro refleja un gobierno con finanzas sanas y sólidas, disciplina en el manejo de los recursos públicos y una visión clara para impulsar el desarrollo del estado.

Yamil Melgar destacó que este reconocimiento otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México es resultado del liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez y del trabajo técnico encabezado por el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, junto con el equipo de especialistas de la dependencia, quienes han fortalecido la política financiera y hacendaria de Chiapas.

Finanzas sólidas fortalecen confianza

El alcalde afirmó que unas finanzas públicas sanas y sólidas fortalecen la confianza, amplían la capacidad de inversión y permiten que los recursos públicos se traduzcan en más infraestructura, mejores servicios y mayores oportunidades para las familias. “En Tapachula vemos que ese trabajo se refleja en más inversión y más obras que impulsan el bienestar de nuestra gente”, expresó Yamil Melgar.

Finalmente, Yamil Melgar felicitó al gobernador Eduardo Ramírez, al secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, y a todo el equipo de la dependencia por este importante reconocimiento nacional, al considerar que una administración responsable y eficiente de los recursos públicos es la base para continuar transformando Chiapas con resultados que benefician directamente a la ciudadanía.

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