Reconoce vocación de nuevos enfermeros

El presidente municipal, Yamil Melgar, asistió como invitado de honor a la ceremonia de graduación de la Escuela de Enfermería de Tapachula, donde felicitó a las y los nuevos profesionistas por culminar una etapa de esfuerzo, dedicación y perseverancia. En su mensaje, reconoció el respaldo de las familias y del personal docente, quienes fueron pieza fundamental para alcanzar este importante logro académico.

Durante su intervención, Yamil Melgar destacó que la enfermería es una de las profesiones más nobles y humanas, al representar vocación de servicio, conocimiento científico, sensibilidad y un profundo compromiso con la vida. Asimismo, exhortó a las y los egresados a desempeñar su labor con ética, empatía, calidad y calidez, privilegiando siempre el trato digno hacia las personas.

Principios fundamentales

El alcalde invitó a las y los nuevos profesionistas a construir su futuro sobre tres principios fundamentales: la preparación permanente, la disciplina y la pasión por servir. Señaló que estos valores les permitirán fortalecer su desarrollo profesional, honrar el prestigio de su institución educativa y contribuir, con un profundo sentido humanista, al bienestar de la sociedad.

En la ceremonia estuvieron presentes Guadalupe Mendicuti Alfaro, directora de la Escuela de Enfermería de Tapachula; José Andrés Velázquez Cabrera, subdirector académico; Miguel Alberto Gómez Díaz, subdirector administrativo; la secretaria de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Tapachula, Mey Lyng Wong; además de Manuel de Jesús Villalobos Flores, director de Ciudad Salud; Dr. Alexis de la Cruz Álvarez; Dr. José Hiram Cetina Díaz; Dra. Mayra Georgina Vázquez Arévalo; MASS. Miriam Lizeth Rivas Dotor, entre otros.