Reconocen a mujeres y hombres de la Marina

En Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la ceremonia conmemorativa por el 84 Aniversario del Día de la Marina Nacional, donde se reconoció y honró a las mujeres y los hombres de la Secretaría de Marina, así como a las y los trabajadores navales, por su labor, disciplina, valentía y compromiso al servicio de la nación, contribuyendo a la protección de los mares y a la defensa de la soberanía nacional.

Junto al comandante de la 22 Zona Naval, Puerto Chiapas, Miguel Ángel Núñez de la Huerta; el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el coordinador interino de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; así como autoridades federales, estatales y municipales, el mandatario destacó que la coordinación y cooperación con las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para fortalecer la seguridad, el bienestar y la construcción de la paz en Chiapas.