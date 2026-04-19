Reconocen formalmente a colonia en SCLC

Durante la pasada sesión de cabildo de San Cristóbal de Las Casas, celebrada el 15 de abril, y por unanimidad de votos, se aprobó la homologación y reconocimiento oficial del nombre colonia San Vicente Ferrer, un asentamiento urbano ubicado en el poniente de la ciudad.

Habitantes de la colonia ya habían hecho esta solicitud durante una sesión de cabildo en febrero de este año, con el fin de que su colonia, conocida antes como Jubilados y pensionado, quedara debidamente integrada en los planos municipales, esto, dijeron, para dar seguridad y certeza jurídica a los colonos.

Beneficios

Explicaron que el reconocimiento de la colonia les garantizará el acceso formal a servicios básicos y su mantenimiento, tales como el agua potable, drenaje, alumbrado y recolección de basura, además de fortalecer las bases contributivas del municipio.