Recorre Chacón Rojas instalaciones en Campus IV

Durante una gira de trabajo por el Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el rector Oswaldo Chacón Rojas visitó las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas, donde sostuvo encuentros con directivos, docentes y personal administrativo de esta unidad académica.

En el marco de esta visita, el rector recorrió el Centro de Cómputo de la Facultad, donde personal administrativo participa en el Curso-Taller “Análisis Inteligente de Datos: Excel Intermedio para la Eficiencia Laboral”, actividad orientada al fortalecimiento de competencias que contribuyan a mejorar los procesos institucionales.

Reconocimiento

Chacón Rojas reconoció el compromiso y la labor que desempeñan diariamente docentes y trabajadores administrativos, destacando la importancia de la capacitación continua para fortalecer la calidad de los servicios que ofrece la universidad.

Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Mayra Martínez Solís, agradeció el respaldo del rector y destacó el apoyo brindado para impulsar proyectos académicos y de desarrollo institucional que benefician a la comunidad universitaria.

En tanto, el director de Personal y Prestaciones Sociales de la Unach, Romeo Alexander Salazar Maldonado, explicó que este curso forma parte del programa permanente de capacitación dirigido al personal administrativo y de confianza, implementado para fortalecer el desempeño laboral.

Como parte de su agenda de trabajo, el rector también recorrió el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas, espacio donde estudiantado de las licenciaturas en Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal desarrollan prácticas académicas y profesionales.