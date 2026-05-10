Recorren hidroeléctrica

Autoridades federales, estatales y legisladoras realizaron una visita técnica a la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, ubicada en Chiapas, con el objetivo de conocer de cerca la operación de una de las obras de infraestructura energética más importantes del país.

La directora general de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, encabezó la visita, acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como por el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Jorge Islas Samperio.

Al recorrido también asistieron las senadoras Beatriz Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía; Edith López Hernández, al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos del Senado.

Importancia

Ubicada sobre el río Grijalva, en el municipio de Chicoasén, la presa fue inaugurada en 1980 y representa uno de los pilares del Sistema Eléctrico Nacional.

Su capacidad instalada de dos mil 400 megawatts la convierte en la hidroeléctrica más grande de México y una de las más relevantes de América Latina.

La central aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad sin recurrir a combustibles fósiles, lo que contribuye a reducir emisiones contaminantes y fortalece la estrategia nacional de transición hacia fuentes renovables.

Modernización

Durante la visita, las autoridades destacaron la importancia de mantener y modernizar la infraestructura hidroeléctrica del país para garantizar el suministro de energía y aprovechar el potencial natural de regiones como Chiapas, estado que concentra algunas de las principales centrales generadoras de electricidad en México.

Además de su relevancia técnica, Chicoasén es considerada una obra emblemática para el desarrollo energético nacional, al aportar una parte significativa de la electricidad que consumen millones de hogares e industrias en todo el país.