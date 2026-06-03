Redoblan esfuerzos para transformar Tapachula

Al encabezar una reunión de trabajo con integrantes del gabinete legal, organismos descentralizados y desconcentrados del Ayuntamiento de Tapachula, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo hizo un llamado a redoblar esfuerzos, fortalecer la coordinación institucional y mantener una política de trabajo basada en la transparencia, la rendición de cuentas y los resultados para la ciudadanía.

Durante el encuentro, el alcalde reiteró que la transformación de Tapachula requiere del compromiso permanente de todas las áreas de gobierno, privilegiando el trabajo en equipo, la cercanía con la población y la atención eficiente de las necesidades más apremiantes del municipio.

“Cada dependencia tiene una responsabilidad fundamental en la construcción del Tapachula que todos queremos. Es momento de redoblar esfuerzos, fortalecer la coordinación y seguir trabajando con voluntad, transparencia y compromiso por nuestra gente”, expresó Yamil Melgar.

Asistentes

Asimismo, en la reunión asistieron los nuevos integrantes del gabinete municipal: el secretario de Bienestar, Francisco Calderón; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes; y la secretaria particular de la Presidencia, Cynthia Mazariegos Orantes, quienes se suman a los trabajos de coordinación institucional impulsados por el gobierno municipal para fortalecer la atención a la ciudadanía y acelerar la transformación de Tapachula.

Yamil Melgar destacó que su administración continuará impulsando una gestión cercana, responsable y transparente, en la que cada servidor público asuma con seriedad su responsabilidad y rinda cuentas sobre los resultados obtenidos.

Finalmente, Melgar Bravo exhortó a los integrantes del gabinete a mantener la unidad institucional y el compromiso con los principios de un gobierno que trabaja todos los días para generar bienestar y mejores oportunidades para las familias tapachultecas.