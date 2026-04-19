Reducen 70 % deuda con el magisterio

En un giro positivo para los maestros de la entidad, la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha logrado disminuir en un 70 por ciento la deuda histórica que se mantenía con el magisterio estatal, según informó Obed Balderas Tovilla, secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas.

El monto original del adeudo ascendía a mil 800 millones de pesos, y tras las gestiones realizadas durante la actual dirección, la cifra se ha reducido a aproximadamente 400 millones de pesos, lo que representa un alivio significativo para los docentes.

Otros pendientes

En declaraciones ofrecidas a medios, Balderas Tovilla subrayó que el compromiso gubernamental con el pago ha sido una constante en esta administración. Prueba de ello es la liquidación parcial de compromisos derivados del programa de Carrera Magisterial, sobre todo en las zonas dos y tres de la entidad.

“Una parte se cubrió mediante depósitos, y otros docentes habilitados aún no han acudido a recoger sus cheques. Esperamos que en la quincena actual puedan cobrarlos y así completar la dispersión de la nómina correspondiente”, detalló el líder sindical.

A pesar de los avances, el dirigente reconoció que persisten temas pendientes. “La deuda era considerable y hemos progresado en un 70 por ciento. La autoridad se ha comprometido a liquidar la totalidad”, enfatizó.

Uno de los puntos que más inconformidad ha generado entre los profesores es el relacionado con la promoción horizontal —particularmente los niveles K1 o 1— y la dictaminación respectiva, que aún no ha ocurrido en lo que va del año. No obstante, Balderas Tovilla señaló que ya se trabaja en conjunto con el secretario de Educación para que los recursos beneficien al mayor número posible de compañeros.

“Reconocemos que los maestros de la Sección 40 obtienen puntajes sobresalientes en las evaluaciones, superiores a los de cualquier otro sistema educativo”, destacó.

El secretario general también expresó su plena confianza en el gobernador Eduardo Ramírez, con quien ha sostenido reuniones de seguimiento.

Adelantó que el próximo 15 de mayo se espera un anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia salarial para 2026, gestión que encabeza el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, liderado por el senador Alfonso Cepeda Salas.