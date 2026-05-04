Refrenda compromiso con la unidad en Morena

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió al Congreso Nacional de Morena, realizado en la Ciudad de México, donde reafirmó su compromiso con la unidad, al precisar que es el mejor camino para alcanzar grandes resultados en beneficio del pueblo de México.

En este marco, el mandatario felicitó a Ariadna Montiel Reyes por su nombramiento como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y confió en que su experiencia, capacidad y compromiso contribuirán a fortalecer este movimiento transformador.

Mensaje

“La Cuarta Transformación sigue avanzando con la fuerza de miles de mujeres y hombres comprometidos con el bienestar, la justicia social y un país con más oportunidades para todas y todos”, expresó.

Ramírez Aguilar enfatizó que la unidad, la organización y la cercanía con la gente son fundamentales para consolidar un México más justo, con prosperidad y bienestar para el pueblo.