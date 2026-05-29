Refrenda ERA compromiso con Amatenango y Bejucal

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó plantas, insumos y equipamiento del programa Café con Humanismo en los municipios de Bejucal de Ocampo y Amatenango de la Frontera, donde destacó que, tras recuperar la paz, la seguridad y el Estado de derecho en la región Sierra Mariscal, el gobierno de la Nueva ERA prioriza acciones, programas y proyectos de infraestructura orientados al bienestar social, el fortalecimiento de las cadenas productivas y la prosperidad compartida.

Durante su gira de trabajo, el mandatario reiteró el compromiso de su administración de continuar recorriendo las comunidades de la Sierra para atender sus necesidades y respaldar de manera permanente a las autoridades locales. Asimismo, exhortó a reforzar las medidas preventivas ante la próxima temporada de lluvias y llamó a la población a privilegiar el diálogo, la unidad y la convivencia armónica, al considerar que ese es el mejor camino para preservar la paz positiva.

Mensaje

“Tengan la certeza de que vamos a seguir trabajando porque llevo en mi corazón a la Sierra Madre de Chiapas. Bendita Sierra Madre, que nos ha dado tanto y seguirá brindando mucho a las chiapanecas y los chiapanecos”, expresó.

En Bejucal de Ocampo, el gobernador también informó sobre el inicio de obras de construcción y mejoramiento de planteles educativos, con el propósito de garantizar espacios escolares dignos y de calidad para la niñez y juventud.

Por otra parte, en Amatenango de la Frontera anunció que se inauguraron las obras de ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en las localidades de Guadalupe Victoria y Monte Ordóñez. Además, dio a conocer que se construirán espacios educativos en planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y preparatoria. En este municipio también se llevó el Aula Móvil del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech).

Programa Café con Humanismo

El director general del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, señaló que el programa Café con Humanismo coloca al centro a las y los productores, al garantizar que los apoyos llegarán de manera directa a las familias beneficiadas. Explicó que en esta ocasión se entregaron apoyos con una inversión superior a 9.6 millones de pesos en apoyo de más de siete mil 400 cafeticultoras y cafeticultores de ambos municipios, para fortalecer la actividad cafetalera y mejorar la economía comunitaria.

De igual forma, destacó que este programa contempla la reactivación de la capacitación para que las y los productores puedan enfrentar los retos del cambio climático y optimizar sus procesos de producción y comercialización. También informó que se trabaja en la apertura de nuevos mercados para brindar mayor estabilidad en los precios del café y garantizar mejores ingresos para las familias productoras.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en las localidades Guadalupe Victoria y Monte Ordóñez, del municipio de Amatenango de la Frontera, representó una inversión de 20 millones de pesos, y convocó a la población a sumarse al cuidado de esta infraestructura.

Espacios deportivos

También anunció el inicio de la construcción de espacios deportivos en Frontera Comalapa y Chicomuselo, así como de un puente en La Grandeza.

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Educativa, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, resaltó el trabajo coordinado con los comités de educación y autoridades municipales para llevar infraestructura educativa a donde más se necesita. Informó que en Bejucal de Ocampo se rehabilitó un aula didáctica y obra exterior en la Telesecundaria 636, además de encontrarse en proceso de factibilidad la remodelación de seis aulas didácticas y módulos sanitarios en la primaria Agustín de Iturbide, ubicada en la comunidad Reforma.

En el municipio de Amatenango de la Frontera, destacó la construcción y rehabilitación de ocho aulas didácticas, una cancha de usos múltiples, un aula cocina, dos plantas de tratamiento y tres cisternas en la Telesecundaria 640, la primaria Narciso Mendoza y el preescolar Isaac Newton, en la localidad Escobillal; así como en la Telesecundaria 42, de la localidad Guadalupe Victoria. Además, anunció una inversión cercana a los 14 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior en la Secundaria Técnica 125, de El Pacayal; el preescolar Vicente Liévano, de Nueva Morelia; el preescolar Huemac, de Río Guerrero; y el Cobach Plantel 334, de Potrerillo.

Agradecimientos

Los presidentes municipales de Bejucal de Ocampo, Onésimo Esaú Santizo Roblero, y de Amatenango de la Frontera, Ernesto Osorio Escobar, agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez por los apoyos y acciones impulsadas en favor de sus municipios y de la región Sierra, al considerar que reflejan una gestión responsable, fortalecen el desarrollo económico y brindan mayor seguridad a la población. Coincidieron en que la visita a estas localidades confirma la cercanía de un gobierno que escucha y responde.

En esta gira estuvieron presentes Renata Ramírez Espinoza, hija del gobernador; el director general del Icatech, César Espinosa Morales; la subsecretaria Regional de la Meseta Comiteca Tojolabal, Antonieta Ruiz Suárez; la presidenta concejal de Frontera Comalapa, Marli Trejo Posada; los presidentes municipales de Chicomuselo, Lisandro Borrallas Verdugo; La Grandeza, José Armando Díaz Pérez; Motozintla, Alfonso Meza Pivaral; Bella Vista, Lauro Pérez González; Mazapa de Madero, Wilder Alberto Jacob Guzmán; El Porvenir, Josué Maximiliano González Pérez; el comisariado ejidal de Río Guerrero, Belisario Meza Escobar, entre otros.