Refuerzan acciones contra el dengue

Ante el inicio anticipado de la temporada de lluvias, el titular de la Secretaría de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez Juárez, informó que se han reforzado las acciones preventivas contra el dengue, destacando resultados positivos en la reducción de casos durante el último año.

El funcionario señaló que, desde febrero de 2025, se han mantenido de manera constante programas como Chuleando Tuxtla y Retos de la Salud, los cuales han contribuido a disminuir hasta en un 85 por ciento la incidencia de dengue, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SSA) estatal.

Asimismo, indicó que en lo que va de este año también se ha registrado una reducción tanto en la presencia del mosquito como en los casos reportados.

Presencia del vector

No obstante, advirtió que aún existe entre un 11 y 15 por ciento de presencia del vector, por lo que las autoridades continúan enfocando esfuerzos en la eliminación de criaderos, principalmente mediante campañas de descacharrización.

Explicó que los principales focos de reproducción del mosquito se encuentran en los hogares, en objetos como llantas, cubetas, tinacos, tinas y recipientes donde se almacena agua limpia, ya que el mosquito transmisor del dengue se desarrolla en este tipo de ambientes.

“Es fundamental que la ciudadanía cambie el agua de recipientes con frecuencia, mantenga tapados los depósitos y elimine cualquier objeto que pueda acumular líquido”, puntualizó.

Además, detalló que brigadas municipales realizan visitas casa por casa para aplicar abate, un larvicida que ayuda a evitar la reproducción del mosquito, e insistió en la importancia de no retirarlo.

En cuanto a las acciones de fumigación, explicó que estas se llevan a cabo con base en estudios de campo realizados por equipos de investigación.