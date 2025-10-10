Refuerzan campaña contra el sarampión

Ante la alerta epidemiológica nacional por sarampión, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Dirección de Servicios Médicos Municipales intensificó sus acciones de prevención para evitar la propagación de esta enfermedad. De acuerdo a la titular Martha Margarita Flores Moscoso se han instalado 43 puntos de vacunación, cubriendo a más de 500 colonias en la ciudad.

Según la funcionaria, aunque en Chiapas solo se ha detectado un caso importado en San Fernando, el municipio mantiene acciones preventivas para proteger a la población.

Campaña permanente

Destacó que la campaña de vacunación es permanente en la presidencia municipal donde se mantienen dos módulos activos que aplican dosis a personas de todas las edades, desde menores de cinco años hasta adultos mayores.

Sin embargo, ante la alerta, se han reforzado los esfuerzos con brigadas itinerantes que recorren casa por casa.

“Hasta el momento solo se ha registrado un caso importado en San Fernando, el cual fue controlado mediante un cerco sanitario. Pero en Tuxtla no tenemos ningún caso confirmado”, señaló.

Asimismo, explicó que el municipio trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud durante las dos Semanas Nacionales de Vacunación, en las que participaron 14 enfermeras municipales que se sumaron al personal estatal.