Refuerzan operativo para la prevención del delito

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortalece las acciones de prevención, vigilancia y disuasión del delito mediante la implementación de un operativo interinstitucional en distintos puntos estratégicos del estado.

Como parte de estas acciones, elementos de seguridad realizan patrullajes preventivos, instalación de filtros de revisión y recorridos disuasivos en zonas urbanas y tramos carreteros, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por esta Nueva ERA de Seguridad, orientada a fortalecer la paz, el orden público y la confianza ciudadana a través de la coordinación efectiva entre instituciones.

Con estos operativos, la SSP refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera permanente y coordinada, priorizando la prevención del delito y la atención oportuna a las necesidades de la sociedad chiapaneca.

Operativo Carreteras Seguras

Además, la SSP, a través de la Dirección de la Guardia Estatal de Caminos, realizó diversas acciones de auxilio vial, abanderamiento, remolque y acompañamiento en distintos tramos carreteros del estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los usuarios y garantizar condiciones seguras de tránsito.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en los tramos carreteros Mezcalapa–Ocozocoautla de Espinosa, Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, Ocozocoautla de Espinosa-Aeropuerto Ángel Albino Corzo, se brindó apoyo a conductores cuyos vehículos particulares, motocicletas y tractocamiones presentaron fallas mecánicas, falta de combustible, ponchaduras de neumáticos, condiciones inseguras o incidencias en la vía, efectuando maniobras de abanderamiento, uso de herramientas y remolque hacia zonas seguras.

En el libramiento Sur Poniente, se atendió un incidente de vehículo incendiado presuntamente por corto circuito, en coordinación con autoridades federales, realizando el cierre temporal de la circulación para garantizar la seguridad durante las maniobras correspondientes, sin registrarse personas lesionadas.

Asimismo, en el tramo carretero Ocosingo-Palenque, se efectuaron labores de monitoreo y acompañamiento a unidades de transporte turístico y vehículos particulares.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de mantener la vigilancia permanente en la red carretera, priorizando la atención oportuna a la ciudadanía, la prevención de accidentes y el fortalecimiento de la seguridad vial.