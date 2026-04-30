Regalarán libros por el Día del Niño

El café arte llamado Non lo so (No lo sé), que funciona en la librería Juan Bañuelos, del Fondo de Cultura Económica (FCE) en San Cristóbal de Las Casas, regalará este 30 de abril, alrededor de 300 libros con contenido para las infancias y juventudes, informó el abogado y notario, Carlos Flores Gómez.

Añadió que el objetivo de esta iniciativa es festejar a las infancias en su día, que se celebra cada 30 de abril, por lo que a partir de las 6 de la tarde de este jueves pueden pasar por un ejemplar, quienes estén interesados en algún libro.

En entrevista explicó que los libros fueron editados por el FCE, pero él compró mil ejemplares con títulos diversos, de los cuales hace un par de años regaló 500 al ayuntamiento coleto para que se distribuyeran entre los hijos de los trabajadores municipales.

Recordó que una de las condiciones para que se abriera la librería del FCE que se ubica en el mismo edificio en el que funciona el Archivo Histórico Municipal, sobre la calle Diego de Mazariegos número 19, fue que tuviera una cafetería, por lo que también se instaló la cafetería Non lo so, propiedad de su hija Elena Atenea Flores Ramos.

Más actividades

Flores Gómez también informó que este jueves se ofrecerá un concierto de música nacional en el llamado patio cultural ubicado en el mismo edificio, con la participación del músico sancristobalense, Julio Flores, “uno de los artistas más notables en Chiapas”; de Mariana Navarro, que toca el violín y tiene “una voz relajante”, así como del tenor Jorge Flores.

Además, agregó, “él inaugurará la marquesina, proyecto que denomino ‘Ódiame’ porque el tema central será la interpretación de esa canción o composición poética que es un vals peruano cuyo texto es muy importante, pero, además, existe una situación política entre Perú y México que más o menos puede reflejar sin sarcasmo una situación que puede ameritar ese término de ódiame. Pero esta afirmación la hago con todo respeto. Que quede a la especulación de quienes se dicen analistas políticos”.