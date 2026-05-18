Registra Tuxtla el precio más alto de la manzana

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ubicó al Mercado de los Ancianos, en Tuxtla Gutiérrez, como el establecimiento con el precio más alto del país para la manzana Red Delicious, al ofrecer el kilogramo en 80 pesos.

La dependencia reportó que el kilo de esta fruta se vende hasta en esa cantidad en este centro de compra, mientras que en otras ciudades del país puede encontrarse por menos de 30 pesos.

Monitoreo

De acuerdo con el monitoreo de precios difundido por la dependencia federal, el pasado viernes 15 de mayo, este centro de abasto del sur-oriente de la capital chiapaneca encabeza la lista nacional con el costo más elevado para esta fruta, ampliamente consumida por las familias mexicanas.

En contraste, los precios más bajos se localizaron en tiendas Chedraui de ciudades como Mérida y Querétaro, donde el kilo se vende en 29.90 pesos.

Asimismo, se reportaron precios de 31.90 pesos en sucursales de Chedraui en La Paz y en tiendas Casa Ley de Tijuana.

Por otro lado, otra de las opciones más accesibles se encontró en Walmart en la ciudad de Villahermosa, donde el kilogramo se comercializa en 32 pesos.

Ante esto, la Profeco recordó que la manzana es considerada una de las frutas más completas por su alto contenido de agua, fibra y antioxidantes.