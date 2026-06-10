Registran afectaciones en tramo carretero

En algunas comunidades de la zona serrana de Tapachula, dedicada principalmente al cultivo de hortalizas y café, permanecen incomunicadas de forma parcial por los daños en los accesos a su única vía de comunicación hacia la cabecera municipal, esto en consecuencia de las lluvias que se registraron en los últimos días en esta región de Chiapas.

En entrevista vía telefónica con Andrés Nolasco, habitante del ejido Pavencul, expuso que en el tramo carretero hacia su comunidad hubo afectaciones, lo accidentado del terreno provocó daños a la altura del ejido Chanjalé y San Cristóbal, en donde trabajos de apertura de caminos provocaron deslaves que generaron el cierre del paso a la carretera principal.

Deslizamiento de tierra

Indicó que el deslizamiento de tierra provocó que el paso de vehículos estuviera interrumpido por algunas horas ante la fuerte corriente y el riesgo que esto implicaba transitar por la vía; sin embargo, fueron los mismos comuneros con palas, azadones y su fuerza de tarea que liberaron parte de la vía de comunicación para permitir el paso de forma parcial de los vehículos cuando no esté lloviendo.

Agregó que, tras labores de limpieza, la vía se encuentra liberada y ya hay paso, pero los vehículos están haciendo los viajes solo por la mañana, ante las lluvias que se han anunciado por las tardes, lo mismo ocurre con los del servicio público como los vehículos particulares. El lodo, las piedras y palos que arrastra la corriente afectaron el lunes la vida normal de las comunidades al quedar varias unidades atascadas.