Registro Civil intensifica brigadas

La directora general del Registro Civil del estado de Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo, informó que durante los próximos días se llevarán a cabo dos brigadas de servicio en municipios de alta marginación como parte de una campaña permanente que busca acercar los trámites documentales a las comunidades más necesitadas.

En entrevista, la funcionaria explicó que estos esfuerzos se derivan del decreto emitido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, mediante el cual se exenta el pago de actas de nacimiento, matrimonio y otros documentos en los municipios prioritarios del estado.

“A partir de diciembre que se publicó el decreto, ya se ha incrementado la cobertura en algunos municipios. La próxima semana trabajaremos en la región con los municipios de Chanal, Chalchihuitán y Chenalhó para ir avanzando en una campaña permanente de todo el año”, detalló Estrada Gordillo.

Mantenimiento

Asimismo afirmó que paralelamente a las brigadas, se han realizado mejoras significativas en las oficinas centrales del Registro Civil para ofrecer un servicio más digno y eficiente a la ciudadanía.

“Tenemos mobiliario nuevo, un televisor, se arreglaron los baños que no había servicio para el público. Yo creo que es un trato humano que estamos dando a partir de las 7:30 de la mañana”, señaló.

Un servicio con humanismo

Estrada Gordillo subrayó que la mayoría de los usuarios que acuden a las oficinas provienen de municipios alejados, por lo que es fundamental brindarles una atención respetuosa y ágil.

“Si todo el equipo del Registro Civil se pusiera a pensar cuántos viajan sin recursos, lo que sufren, mal comidos yo creo que todos merecen un trato de humildad, de eficiencia y que se regresen con sus documentos”, enfatizó.

Para finalizar, la directora invitó a la población a mantenerse atenta a las actividades del Registro Civil y a acudir a sus módulos, donde se ha trabajado en especializar el servicio con eficiencia y respeto.

“Que visiten el Registro Civil, que estén pendientes de lo que estamos haciendo, porque se ha ido especializando con eficiencia y respeto en el trato con los ciudadanos”, concluyó.