Regresa Mando Único a Jiquipilas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, que dirige Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó el regreso del Mando Único al municipio de Jiquipilas, a fin de que dicha corporación colabore en los temas de vigilancia y orden en la zona.

En el municipio, el titular de la dependencia estatal, Aparicio Avendaño, estuvo acompañado de la presidenta municipal Benérita Vela Avendaño y otras personalidades para informar del tema.

Después del encuentro se llevó a cabo la instalación del Mando Único, el cual queda a cargo del comandante Alejandro Robledo Sánchez. Las autoridades detallaron que es una persona con una trayectoria de alrededor de 20 años en actividades policiales.

Fortalecen estrategia

“Con esta designación, la Secretaría de Seguridad del Pueblo fortalece la estrategia de seguridad en el municipio, priorizando la coordinación, el profesionalismo y la proximidad con la ciudadanía”, detalló la dependencia estatal.

A este encuentro asistieron el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo y el director de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Agustín Iván Prado Zepeda.

Contexto

Hace unas horas personal policial llevó a cabo un desalojo, debido a que un tramo carretero que conecta a Jiquipilas y Cintalapa estaba bloqueado.

“No se permitirá que acciones que vulneren la paz social afecten los derechos de las familias chiapanecas ni el libre tránsito en las carreteras de la entidad”, remarcó la Secretaría.

La intervención se argumentó bajo el impacto que se estaba generando a “la movilidad, la seguridad y las actividades cotidianas de la población”.

Las autoridades detallaron que estas acciones derivaron en la detención de 7 personas, además de que se aseguraron 22 motocicletas y tres vehículos.

“Al arribar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo fueron agredidos con piedras por personas que participaban en los bloqueos, resultando lesionado un elemento policial. Derivado de estas agresiones, una unidad VTL presentó daños en los cristales”, detalló la dependencia estatal en un comunicado.