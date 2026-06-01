Regresan los vuelos Tapachula-Monterrey

La ruta Tapachula-Monterrey de Viva Aerobus aumentará de 3 a 5 frecuencias semanales a partir del 22 de junio, lo que elevará más del 40 por ciento la oferta de asientos en el Aeropuerto Internacional de Tapachula.

El empresario turístico, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, dio a conocer que la oferta de asientos incrementará entre 360 y 460 asientos, por lo que la disponibilidad diaria pasará de 800 a más de mil 100 boletos a los destinos de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Dijo Viva Aerobus ampliará de martes, jueves y sábado a 5 frecuencias semanales (lunes y miércoles), cuyo incremento coincide con el Mundial de Futbol que inicia el 11 de junio, donde Monterrey es sede.

Frecuencia de vuelos

Señaló que, con esto, la ruta Tapachula-Monterrey superará en frecuencias al vuelo directo Tapachula-Tijuana de Volaris, que actualmente opera 3 veces por semana, ya que la demanda de boletos es muy alta.

Gálvez Sánchez explicó que el vuelo va lleno porque cubre una zona geográfica fronteriza, ya que desde el Aeropuerto de Monterrey se puede ir vía terrestre a Nuevo Laredo en 2.5 horas, a Matamoros en 3 horas y a Reynosa en 3.5 horas.

Mencionó que el crecimiento ocurre, desafortunadamente, sin la ayuda del gobierno, ya que criticó que desde que tomó posesión el nuevo secretario de Turismo, Segundo Guillén, no han tenido una mesa de trabajo del sector turismo y Tapachula no ha recibido el apoyo para tener más rutas o más vuelos.