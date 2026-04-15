Regreso a clases ha sido seguro: SNTE

Este lunes 13 de abril miles de estudiantes del nivel de Educación Básica regresaron a clases, y el sector magisterial ha podido retornar a sus labores pedagógicas sin mayores contratiempos, confirmó el secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Oved Balderas Tovilla.

Dijo que alrededor de 20 mil docentes de este Sindicato se han desplazado a las diversas comunidades para cumplir con sus responsabilidades en toda la entidad.

En ese contexto, mencionó que la Sección 40 no ha tenido un solo reporte de incidencias respecto del regreso a clases; en caso de anomalías, dijo que están en la disposición de atender al sector.

Este lunes, recordó, dio inicio la última etapa del actual ciclo escolar 2025-2026, en la antesala de la culminación de todas las actividades en los diversos niveles educativos.

Como parte de los trabajos que realiza el SNTE, dijo el dirigente de la Sección 40, en próximas fechas se llevará a cabo un reconocimiento a maestras y profesores que tienen 25, 30, 40 y hasta 50 años de servicios.

Es decir, este grupo de docentes recibirá reconocimientos físicos y estímulos económicos; en total será un recurso de alrededor de 6.5 millones de pesos (mdp) que se van a dispersar en varios rubros.

Tan solo para quienes tengan 25 años de servicio recibirán ocho mil pesos. Las cifras cambiarán para los 128 docentes que cumplen 30 años de servicios. Con 50 años de trabajo hay 11 compañeras y compañeros del sindicato y que han trabajado a favor de la educación.