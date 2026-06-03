Reiteran alerta sobre la venta irregular de terrenos

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente municipal de San Cristóbal de Las Casas hizo un nuevo llamado a la ciudadanía “para verificar, antes de adquirir un terreno, si este se encuentra en una zona apta para nuevos asentamientos humanos o dentro de áreas de conservación y protección ambiental”.

La dependencia informó que las personas interesadas en comprar o vender predios deben acercarse a las áreas de Desarrollo Urbano y Ecología para conocer la situación legal y ambiental de los terrenos.

En un comunicado precisa que esta medida busca prevenir afectaciones al entorno natural, así como evitar que familias sean víctimas de engaños relacionados con la comercialización de lotes en sitios donde no está permitido el desarrollo urbano.

Asimismo, señala que, “derivado de denuncias ciudadanas y presuntos fraudes, se han realizado verificaciones en distintas zonas donde se promueven ventas de lotes y la creación de nuevas colonias sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes”.

Por lo que, ante estas irregularidades, la autoridad municipal ha presentado las denuncias respectivas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía Ambiental, reafirmando su compromiso con la legalidad, el ordenamiento territorial y la conservación de los recursos naturales de San Cristóbal de Las Casas.