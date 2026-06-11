Remanentes de Boris dejan Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su Organismo de Cuenca Frontera Sur y con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que los remanentes de Boris dejaron Chiapas, aunque el ingreso de humedad por el golfo de México podría traer nuevas lluvias.

Explicó en un informe hidrometeorológico que existen canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad de ambos litorales y una circulación ciclónica en altura sobre el sur del golfo de México que originarán precipitaciones intensas en Chiapas.

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos.

Temperatura

También señala que, en el transcurso del día, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso, con vientos iguales o superiores a 50 km/h que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. El oleaje será de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa.

Finalmente, se explicó que en las regiones altas del Soconusco se podrían haber superado las medias referenciales por precipitaciones, por lo que en breve se podría dar un informe de esta estadística.