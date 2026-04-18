Renata pide apoyo para participar en torneos

La niña sancristobalense, Renata López Molina, solicita el apoyo de la ciudadanía y autoridades para asistir a dos torneos internacionales a representar a México y demostrar su talento y habilidad futbolísticas.

Acompañada de su mamá Olivia Molina, la seleccionada nacional en futbol dio a conocer a la prensa que participará en dos competiciones internacionales; Copa del Mundo Juvenil que se celebrará en Suecia y la Copa Dana Cup, que se realiza anualmente a finales de julio en Dinamarca.

Renata, una niña de 12 años, estudiante de secundaria y apasionada del fútbol desde los cinco años, busca el apoyo de la población para cumplir su sueño, como es el de representar a San Cristóbal de Las Casas, a Chiapas y a México en las dos competencias internacionales.

El apoyo es para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y traslados a la Copa del Mundo Juvenil que se celebrará en Suecia y la Copa de Dinamarca.

El llamado también es a las autoridades estatales y municipales, así como a la iniciativa privada y a la sociedad en general, para que pueda cumplir su sueño como futbolista profesional, quien ha destacado por su disciplina y dedicación desde temprana edad.

Renata, es integrante de la selección Club Mustang FC, Femenil sub 12, al igual que otra niña de San Cristóbal, entre de municipios de Chiapas.