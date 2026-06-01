Repartidores protestan por sanciones de SMyT

Personas que se dedican al reparto de paquetería de Mercado Libre realizaron un paro de actividades este domingo para exigir a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado frenar los operativos y sanciones para los conductores y unidades que manejan.

Y es que señalan que, a pesar de haber realizado trámites para que les otorguen permisos que les permitan trabajar de manera legal, la dependencia no les da respuesta y, por el contrario, son detenidos en las diversas rutas que cubren.

Eso ha ocurrido en Tapachula, Huixtla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazatán, Suchiate y otras localidades de la región, en donde realizan las entregas de paquetería de diverso tipo.

Por ese motivo, realizaron un paro laboral por varias horas, en donde explicaron que tienen la disposición de regularizar las unidades dedicadas a esa actividad, pero no han recibido atención de la dependencia.

Afirman que con los operativos afectan a los propietarios de las unidades, los choferes y auxiliares que dependen de esa actividad, por lo que insistieron en que intervengan las autoridades para solucionar el problema.

Pidieron que se instale una mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad y Transporte, con la finalidad de encontrar mecanismos para la regularización de las unidades, que les permita operar legalmente.