Reportan que solo dos mil 450 escuelas están en paro

En Chiapas, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Mario Delgado, solo dos mil 450 escuelas acompañan el plantón de labores que inició el pasado 1 de junio a nivel nacional.

Un sector del magisterio comenzó la protesta con una marcha y después se instalaron en campamentos en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Hasta el cierre de esta información, no hay fecha para que se levante la movilización.

Recientemente Delgado Carillo comentó que las principales escuelas que están en paro se ubican en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas.

En el caso de Chiapas, las dos mil 450 escuelas en paro equivalen al 13 % del total de las instituciones que tiene la entidad.

Contexto

Este 8 de junio la SEP informó que se han realizado “más de 51 reuniones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y diversos sectores del magisterio para atender sus planteamientos, por lo que se comprometió a mantener las mesas tripartitas con la participación de autoridades federales, gobiernos estatales y representación sindical”, detalla el comunicado de esa fecha.

Aunque en principio se propuso una modificación a la culminación del calendario escolar, al final las autoridades federales informaron que el cierre será como originalmente se tenía proyectado, es decir, el próximo 15 de julio.

Hay flexibilidad

Sin embargo, en el boletín del pasado 11 de mayo, la Secretaría enfatizó que “el Gobierno de México mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol”.

Que las clases del actual ciclo escolar concluyan en julio, refirió la autoridad educativa, pone como prioridad a la niñez y juventudes con el derecho a la educación, además de estabilidad para millones de familias que tienen relacionadas sus actividades cotidianas con el calendario escolar.