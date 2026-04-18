Repuntaron ventas en Semana Santa

La temporada de Semana Santa dejó números positivos para el comercio organizado en Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con un balance presentado por la Canaco local, las ventas entre sus afiliados crecieron en promedio un diez por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, un indicador que los empresarios atribuyen a la conjunción de promociones agresivas y una mayor afluencia de visitantes.

El informe construido con datos aportados por los propios socios de la cámara, detalló que los descuentos aplicados en diversos negocios alcanzaron hasta un cincuenta por ciento en algunos productos, lo que incentivó el consumo tanto de la población local, como de los turistas que eligieron la capital chiapaneca como destino.

Giros con mayor alza

Los giros que registraron el mejor desempeño fueron el sector hotelero, de abarrotes, restaurantero y las agencias de viajes. En todos ellos, los comerciantes notaron un incremento en la afluencia de clientes durante los días con mayor movimiento vacacional.

De acuerdo con Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la cámara, estos números confirmaron que la planeación anticipada y la capacidad de respuesta de los negocios son factores clave para aprovechar las temporadas altas.

En particular, destacó la colaboración entre los afiliados como un elemento que permitió consolidar a Tuxtla como un referente comercial en la región.

Habrá respaldo

La Canaco Tuxtla adelantó que mantendrá su respaldo a nuevas campañas orientadas a estimular el consumo local, con la mirada puesta en seguir generando condiciones favorables para el crecimiento del comercio, los servicios y el turismo en la ciudad.