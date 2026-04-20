Rescatan animales en condiciones críticas

Una denuncia ciudadana permitió el rescate de varios animales que vivían en condiciones de abandono y deterioro en un domicilio de la capital chiapaneca, evidenciando una problemática persistente en materia de maltrato animal.
Ocho gatos y un perro fueron localizados con signos de desnutrición y abandono en un domicilio de la capital chiapaneca; autoridades ya los mantienen bajo resguardo y atención veterinaria.
De acuerdo con información oficial, personal de la Unidad de Protección Animal, en coordinación con instancias sanitarias, acudió al inmueble tras contar con elementos suficientes que justificaban la intervención.
El acceso fue autorizado por la autoridad ambiental correspondiente, lo que permitió realizar una inspección conforme a los protocolos establecidos.
Inspección
Durante la revisión, fueron encontrados ocho gatos en estado de desnutrición severa, dentro de un entorno insalubre y sin acceso adecuado a alimento.
En el mismo lugar también se localizó un perro con signos evidentes de abandono prolongado y condiciones físicas deterioradas.
Asimismo, se reportó la presencia de otro canino que ya no contaba con signos vitales.
Tras el operativo, los animales rescatados fueron trasladados al parque Tuchtlán, donde permanecen bajo resguardo y reciben valoración médica, así como atención veterinaria especializada.
Su evolución dependerá de su estado de salud y del seguimiento que realicen las autoridades.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de situaciones de maltrato animal, así como la necesidad de reforzar la cultura de cuidado y responsabilidad hacia los seres vivos en situación de vulnerabilidad.
Autoridades locales reiteraron el llamado a la población para reportar cualquier indicio de abandono o crueldad, con el objetivo de evitar que más casos como este se repitan en la ciudad.