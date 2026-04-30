Respalda diputada a Leticia Ramírez al frente del Bienestar

La diputada Alejandra Gómez Mendoza elogió la trayectoria y el desempeño de Ariadna Montiel al frente de la Secretaría del Bienestar, a quien calificó como una funcionaria ejemplar, profundamente comprometida con las causas populares y con la consolidación de los programas sociales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gómez Mendoza subrayó que la labor de Montiel ha sido fundamental para atender a las zonas más rezagadas del país, siempre bajo una perspectiva humanista y con estricta vocación de servicio.

En ese marco, respaldó la decisión de su salida y expresó su confianza en que la ahora exfuncionaria asumirá nuevos encargos de alto nivel, donde su experiencia seguirá rindiendo frutos en beneficio del pueblo mexicano.

La legisladora también extendió una calurosa felicitación a Leticia Ramírez, recién nombrada titular de la dependencia, a quien deseó grandes éxitos en su gestión.

“Estaremos trabajando de manera coordinada para garantizar que el bienestar de las familias mexicanas siga siendo una prioridad innegociable”, afirmó.

Finalmente, la diputada insistió en que la continuidad y el fortalecimiento de los programas del Bienestar son ejes estratégicos para avanzar en la transformación del país, con justicia social y un enfoque centrado en quienes más lo necesitan.