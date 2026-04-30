Respalda Sasil de León transformación de Fiscalía General

La senadora Sasil de León Villard respalda la transformación de la Fiscalía General de la República (FGR) en beneficio de México, al reafirmar su compromiso por una impartición de justicia pronta y transparente que coadyuve en el desarrollo de la paz en la nación.

Dijo que esta reingeniería planteada ante el Senado es necesaria, pues ofrece ejes de atención como cero tolerancia a la violencia de género, prioridad en la investigación de feminicidios y delitos contra mujeres y niñas, así como evitar la burocracia y castigar la corrupción.

Al respaldar la iniciativa, la senadora destacó que este plan es el resultado de un diagnóstico territorial preciso que reconoce las problemáticas específicas de cada región, destacando el escenario de Chiapas, un estado con una demanda histórica de justicia que hoy vive una nueva realidad.

Caso Chihuahua

En relación a los recientes eventos suscitados en Chihuahua, cuestionó el actuar de esa administración estatal que permitió la intervención de agentes de Estados Unidos en territorio estatal, en lo que llamó una violatoria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dijo que el Estado Mexicano tiene un ejercicio fuerte de inteligencia y operación que permitirá esclarecer el incidente y obligar a los responsables hacerse cargo de sus acciones.

Finalmente, dijo que existe una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la muerte, el pasado 19 de abril, de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y dos mexicanos después de un operativo antidrogas en Chihuahua.