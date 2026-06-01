Respaldan a Sheinbaum a dos años del triunfo

En el Parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, más de 30 mil personas provenientes de distintos municipios de Chiapas se dieron cita para presenciar el informe Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de cuentas a dos años del triunfo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mensaje

Durante su mensaje, la mandataria destacó que su gobierno se conduce bajo los principios de honestidad, austeridad republicana y combate a la corrupción. Asimismo, reiteró su firme postura en defensa de la soberanía nacional frente a cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos internos del país, al enfatizar que las decisiones sobre el rumbo de México corresponden únicamente al pueblo mexicano. En ese sentido, convocó a defender la soberanía nacional.

Sheinbaum Pardo también resaltó los beneficios de los programas sociales, el fortalecimiento del sistema de salud, la dispersión de becas educativas y el impulso de obras en materia de vivienda y otros rubros. Además, destacó los apoyos a los sectores productivos, el incremento salarial y la generación de empleos. En este contexto, anunció la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Chiapas respalda la 4T

Desde la capital chiapaneca, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo que el Segundo Piso de la Cuarta Transformación avanza con firmeza y pasos sólidos. Afirmó que en Chiapas guían la rectitud, la autoridad moral y la firmeza inquebrantable de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por defender la soberanía nacional y no ceder ante ninguna presión. Señaló que ello es posible porque cuenta con el respaldo del corazón de millones de mexicanas y mexicanos.

"El pueblo de Chiapas está en pie de lucha para defender nuestra soberanía. Desde el rincón del sur, donde inicia nuestra patria, gritamos con orgullo y fervor: ¡Viva México!, ¡viva la Cuarta Transformación!, ¡viva la presidenta Claudia Sheinbaum!, ¡viva Chiapas!", expresó el mandatario.

Programas y proyectos humanistas

Asimismo, Ramírez Aguilar reiteró a la presidenta Sheinbaum el cariño y respaldo del pueblo chiapaneco, y agradeció el apoyo que brinda a Chiapas para consolidar acciones, programas y proyectos humanistas orientados al bienestar y la prosperidad compartida.

Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; servidoras y servidores del pueblo, legisladoras y legisladores federales, diputadas y diputados locales, alcaldesas y alcaldes, representantes de comunidades y pueblos de distintas regiones de Chiapas, integrantes de las bases sociales del movimiento, estudiantes universitarios y público en general.