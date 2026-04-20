Respaldan la Ley Alina en Chiapas

Ante el alarmante contexto de violencia que viven las mujeres en la entidad, la diputada Andrea Negrón Sánchez manifestó su respaldo a la aprobación de la Ley Alina en Chiapas, una iniciativa que ya ha sido adoptada en otros estados de la República y que busca fortalecer la equidad y la defensa de las mujeres en situación de violencia de género.

En entrevista, la legisladora de Movimiento Ciudadano señaló que el tema ya está siendo trabajado desde el Congreso del Estado, con el liderazgo de la presidenta de la Mesa Directiva.

Negrón Sánchez destacó que la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones ha sido clave para avanzar en temas sustantivos. “Dicen que cuando hay mujeres, es verdad, la agenda cambia. Y pues en ese sentido estamos trabajando desde esta representación”, afirmó.

Voto a favor

La diputada adelantó que de llegar a concretarse la iniciativa, su voto sería a favor. “Habría un voto a favor en caso de que esta iniciativa pueda hacerse realidad, bajo el contexto en el que vivimos, creo que es muy importante”, subrayó.

La legisladora hizo hincapié en que los recientes casos de violencia contra mujeres en Chiapas marcan un precedente que no puede ser ignorado. “Ya hay casos que marcan el precedente y nosotros no nos podemos quedar atrás, debemos ir a la vanguardia también en el tema legislativo”, sentenció.

Referencia a Alina Peña

La llamada Ley Alina —cuyo nombre hace referencia a Alina Peña, víctima de feminicidio en el país— contempla medidas como la creación de mecanismos de alerta, protección inmediata y acompañamiento jurídico para mujeres en riesgo, así como sanciones más severas para agresores y servidores públicos que incumplan con su deber de protegerlas.

Hasta el momento, estados como Coahuila, Nuevo León, Morelos, Puebla y la Ciudad de México han aprobado legislaciones inspiradas en esta misma iniciativa.