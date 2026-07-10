Respetamos toda manifestación ciudadana: Castillo Moreno

La diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luz María Castillo Moreno, manifestó su respaldo a la movilización ciudadana convocada por líderes religiosos, siempre que se desarrolle en un marco de respeto y sin generar confrontación.

En entrevista, la legisladora por la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado subrayó que la libertad de asociación y expresión son derechos fundamentales consagrados en la Constitución, por lo que considera válida la manifestación de inconformidades por parte de la ciudadanía.

“Creo que la libertad de asociación, de poderse expresar y también sus inconformidades es un derecho que marca la Constitución”, afirmó Castillo Moreno, quien además señaló que comparte la defensa de los valores familiares y la niñez: “En esa parte yo no discuto, no les llevo la contraria”.

Responsabilidad

La diputada, quien es la primera legisladora con discapacidad en ocupar una curul en el Congreso de Chiapas, fue clara al señalar que su postura no responde a una afiliación partidista, sino a su responsabilidad como representante popular: “Yo soy representante de todos. No me voy a inclinar hacia un grupo o hacia dos grupos. Es para todos los chiapanecos y chiapanecas”.

Cuestionada sobre la posible participación de otras legisladoras que se han sumado a la convocatoria, Castillo Moreno destacó que el Congreso no tiene objeciones a estas expresiones, siempre que se mantengan dentro del marco legal y sin fomentar el odio o discriminación.

“Las compañeras diputadas de igual manera tienen la libertad de poder expresar sus ideologías y todo, siempre y cuando no se provoque más odio, más violencia, más discriminación, que es la parte que hemos debatido, no peleado, porque nosotros no peleamos”, puntualizó.

La “Gran Marcha Ciudadana” ha sido convocada por líderes religiosos de distintas denominaciones cristianas para el 25 de julio a las cinco de la tarde en Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de manifestarse en defensa de la familia y los valores que consideran fundamentales para la sociedad.

El evento, organizado por la Asociación Civil Avivando a México, contará con dos contingentes que partirán desde el parque 5 de Mayo y el parque Bicentenario para confluir en el centro de la ciudad.