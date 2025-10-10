Restablecen energía eléctrica en la región comiteca

La mañana del jueves 9 de octubre se restableció el servicio de energía eléctrica en Comitán y la región fronteriza, luego de sufrir un apagón que tuvo una duración de 36 horas, esto gracias a las labores titánicas que realizaron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitió que las actividades económicas se normalizaran.

Fue a las 05:47 horas del jueves que la CFE dio a conocer que restableció el servicio al 100 por ciento en los municipios afectados por la caída de una torre de alta tensión en el municipio de Venustiano Carranza.

Asimismo, resaltaron que gracias al esfuerzo y compromiso de 119 trabajadoras y trabajadores electricistas de la CFE, se pudo superar esta situación.

Dos días a oscuras

Por dos noches, los comitecos estuvieron a oscuras, lo que provocó que en la segunda los comercios cerraran sus puertas al caer el día y la actividad nocturna mermara sus actividades.

Hubo denuncias, pues durante el apagón los generadores de energía eléctrica portátiles aumentaron su precio hasta el doble, pues comerciantes que intentaron adquirir una de estás máquinas se encontraron con precios sobrevalorados. También se reportó el aumento repentino de veladoras.

El mayor sufrimiento de la ciudadanía fue ver como sus celulares móviles se descargaban y se apagaban, muchos corrieron hasta el palacio municipal para cargar la batería aunque sea un 20 por ciento