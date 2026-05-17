Retienen a sujeto por hostigar a una mujer

Un grupo de vendedores de la plaza de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de Las Casas retuvieron este sábado a un sujeto, a quien señalaron de perseguir a una joven mujer que se encontraba de compras en la zona comercial.

Se dio a conocer que la intervención de los vendedores evitó una situación mayor, ya que el hombre no se detenía en su afán de hostigar a la dama, hasta que solicitó auxilio con su tía.

En pocos minutos los vendedores se unieron y detuvieron al hombre para solicitar la presencia de la policía.

Elementos de seguridad

Acudieron varios elementos de la policía municipal, quienes aseguraron al sujeto para evitar que fuera golpeado.

Una vez asegurado, fue trasladado a las instalaciones de la corporación para las investigaciones correspondientes y para determinar su situación jurídica.

El hecho causó indignación y enojo entre los vendedores, ya que la joven quedó muy asustada por lo ocurrido.